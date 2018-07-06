taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.097
USD
4,5946
EURO
5,3788
ALTIN
185,68
PETR
77,5600

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce, 24 Haziran'da yapılan seçim sonrası sosyal medyada yaşananlara değindi. "İnanmayın diyorum yine tweet atıyorlar" diyen İnce, "Bunlar hayal ürünü" dedi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 01:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce, seçim gecesi halkı sokağa çağırmadığı için yapılan eleştirilere, "YSK yanlış yaparsa çağıracaktım. Yapmadı, çağırmadım" diyerek cevap verdi.

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

"TÜRKİYE'NİN DURUMU O KADAR VAHİM DEĞİL"

'Gece neden konuşmadı?' diyorlar diyerek sözlerine devam eden İnce, "Niye konuşayım, sonuçları takip ediyorum. Birisi diyor albaylar kaçırdı, buna inanmayın diyorum, yine tweet atıyorlar. Bunlar tam komedi, bunlar tamamen hayal ürünü. O kadar vahim değil yani Türkiye'nin durumu." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

"ÖNÜMÜZDE 500 GÜN VAR"

Gelecek seçim için umuduğu olduğu belirten Muharrem İnce, "41 yılda aşılamayan yüzde 30 barajını 50 günde aştık. Önümüzde 500 gün var, şimdi 50 artı 1'i aşacağız. Bunu başarabiliriz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

44
Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

18
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

0
Kahramanmaraş'ta sıcaktan patlayan trafolar yangın çıkarttı

Kahramanmaraş'ta sıcaktan patlayan trafolar yangın çıkarttı

1
Binali Yıldırım için Son Başbakan klibi

Binali Yıldırım için Son Başbakan klibi

0
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

0
Adıyaman'da minibüsle traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Adıyaman'da minibüsle traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM