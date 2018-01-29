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Muharrem İnce kurultay için iddialı konuştu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yine rakip olan İnce, Bülent Ecevit'in de İsmet İnönü karşısında seçim kazandığını hatırlattı.

Haber Merkezi | 29.01.2018 - 09:29..
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Muharrem İnce kurultay için iddialı konuştu

AK Parti karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içerisindeki liderliği sorgulanır hale geldi.

İstifasını gündemine almayan Kılıçdaroğlu'na karşı kurultay öncesi 3 rakip çıktı.

SEÇİLECEĞİNDEN EMİN

CHP liderliği için adaylığını açıklayan 3 isimden biri olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultay öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.

Hedefinin önce CHP'de değişimi sağlamak olduğunu ifade eden İnce, kurultayda seçileceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

İSMET PAŞA-BÜLENT ECEVİT YARIŞI

Sözcü Gazetesi'nde röportaj veren Muharrem İnce, "Mevcut Genel Başkan'dan farkınız ve iddianız ne olacak?" sorusunu şu yanıtı verdi; "Sayın Genel Başkana teşekkür ediyorum yaptıkları için. Ama 1972'yi düşünmek lazım. 1972 Kurultayı'nda İsmet Paşa'ya oy vermeyen delegeler hiç tanınmayan Bülent Ecevit'e oy verdiler. İsmet Paşa'yı sevmiyorlar mıydı? Hayır, seviyorlardı ama partinin yenilmemesi gerekiyordu. Bunu başardı o günkü delegeler. Ecevit genel başkan oldu, CHP'yi de birinci parti yaptı. CHP'nin yenilenmesi lazım." diye konuştu.

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