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Muharrem İnce Osmanlı'yı kötüledi

Muharrem İnce, yenildikten sonra çekilmeyen Osmanlı gibi değil, yenildikten sonra çekilen Atatürk gibi davranacağını söyledi.

AA | 05.07.2018 - 06:56..
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Muharrem İnce Osmanlı'yı kötüledi

Muharrem İnce Osmanlı'yı kötüledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki koltuk gerilimi günden güne yükseliyor.

Erzurum'daki temasları boyunca Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan İnce, son olarak Osmanlı'yı da diline dolayarak tepkileri üzerine çekti.

Osmanlı'nın yenildiğinde geri çekilmesini bilmediğini, Atatürk'ün ise yenildiğinde geri çekilmeyi başardığını ifade eden Muharrem İnce, kendisinin de Atatürk gibi davranacağını söyledi.

"OSMANLI HEP KAYBETTİ"

Muharrem İnce, şunları söyledi: "1699, Osmanlı'nın ilk toprak kaybettiği tarihtir. Osmanlı bizim atalarımız, 223 yıl hep kaybetti. 1699 Karlofça Antlaşması'ndan sonra başladı. 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'a kadar hep kaybetti. 223 yıl neden kaybetti biliyor musunuz? Osmanlı generalleri geri çekilmesini bilmiyor. Yenildiğinde geri çekilmesini bilmiyor.

ATATÜRK YENİLİNCE ÇEKİLDİ

Mustafa Kemal Paşa, Kütahya Savaşı'nda yenildi, Eskişehir'de yenildi. Kütahya, Eskişehir'de yenilince orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti. Elindeki gücünü ölçtü, 'Benim gücüm nedir? dedi. Hazırlıklarını yaptı ve 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlattı. 30 Ağustos 1922'de savaşı kazandı.

YENİLDİĞİNİ KABUL EDEMEYEN YENEMEZ

223 yıl hep kaybetti, geri çekilip hazırlıklarını yapıp savaşa giren birisi savaşı kazandı. Hiç bahane üretmeye gerek yok. Biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez."

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