Muharrem İnce rüzgarı sönüyor

Büyük ümitlerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Muharrem İnce, hüzünlü bir sona yaklaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun il başkanları ve milletvekillerinden aldığı destekle elini güçlendirmesi muhaliflerin basın toplantısına da yansıdı.

UMUTLAR SÖNÜYOR MU

Muharrem İnce'ye yakın isimlerden Yaşar Tüzün ile Gaye Uluser, daha önce düzenlenen basın toplantısını şov havasından geçirmişti.

İkinci basın toplantısında kameralar karşısına geçen CHP'li muhalifler endişeliydi.

"İL BAŞKANLARIMIZ ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKLAMIŞLARDIR"

Basın toplantısında konuşan Yaşar Tüzün, şunları söyledi: "Pazartesi günü imza verme süresi sona eriyor. Bu süre tamamlandıktan 7 gün sonra imzalar genel merkeze teslim edilecektir. 129 imzanın olduğunu düşünmüyoruz. 81 ilimiz var, 81 il başkanımız var. 58 il başkanının beyanda imza var dense de fotoğrafta 32 il başkanımızı sayabildik. İl başkanlarımız şahşi düşüncelerini açıklamışlardır.

İstanbul il başkanı vardır ama İstanbul'da 75 arkadaşımız imza verdi. Yine İzmir il başkanımız bildiride bulndu. Ama 27 delegemiz imza verdi. Konya il başkanımız vardı ama Konya'dan 21 arkadaşımız imza verdi.

Açıkçası sevgili il başkanlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Birçok ilden arandık. 'Benim düşüncemi almadan açıklama yaptılar. İmza vereceğim' diyen arkadaşımız çok oldu."

İLK TOPLANTIDAN KARELER