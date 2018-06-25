Muharrem İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı aday olan Muharrem İnce, seçimlerin ardından CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçti.

10 MİLYON FARK VAR

Sonuçları değerlendiren İnce, arada 10 milyon fark olduğunu belirterek sonuçları kabul ettiğini söyledi.

"SONUÇLARI KABUL EDİYORUM"

Muharrem İnce, "Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları rakamlarla YSK'nın rakamları arasında anlamlı bir fark yoktur. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum." diye konuştu.

Muharrem İnce: Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş VİDEO

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları;

Asparagas haberlerle başlayayım. Beni kimse tehdit etmedi. Yok ben saraya gitmişim falan... Bunların hepsi asparagastır. Birincisi bu.

Sayın Erdoğan, lütfen bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayınız. Herkesi kucaklayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim. Hepimizin Cumhurbaşkanı olun. Ben seçilseydim böyle yapacaktım. Sayın Erdoğan'dan bunu bekliyorum.

Ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin şimdiki ve gelecekti yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık.

Bu seçim ilan ediliş biçiminden sonuçların açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur.

Her şeyden önce seçime kan bulaşmıştır.

Suruç ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi, kan bulaşan bir seçim olarak hatırlanmasına neden olmuştur.

16 Nisan referandumunda EVET ve HAYIR olarak bloklar oluşturulmuştur.

Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini usulsüzlükler yaşandığını gördük.

Görevli arkadaşlarımız bunlarla can siperane mücadele ettiğini gördük. Onların kararlılıklarını kutluyorum.

SEÇİM SONUÇLARINI KABUL EDİYORUM

Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur, altında bizim görevlilerimizin imzası bulunur. Bizim için gerçek seçim sonuçları bu tutanaklarda yazan rakamlardır.

Görevlilerimizin bize ulaştırdıkları rakamlarla YSK'nın rakamları arasında anlamlı bir fark yoktur. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum. Seçim öncesi ve sonrası için söyleyecek elbette çok şeyimiz var.

İlk söyleyeceğimiz, uygulamaya giren yeni rejimin ne kadar büyük bir tehlike olduğudur. Bir tek kişinin hem devlet hem yürütme hem yasama hem de yargı haline gelmesi başlı başına bir beka sorunudur ve Türkiye için büyük bir tehlike olmaya devam edecektir. Bunun bedelini hep birlikte ödeyeceğiz.

GELECEĞE YÖNELİK KAYGILARIMIZ DEVAM EDECEK

Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır.

Bir süre daha kurumlara ve kurallara dayalı bir toplum olmayacağımız anlaşılmıştır.

Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir.Keyfiliğin önünde, sistemin içinde bir mekanizma yoktur.

Geleceğe yönelik kaygılarımız olmaya devam edecektir.Biz durum ne olursa olsun halkımızla bütünleşmeye devam edecektir.

Her 3 vatandaşımızdan 1'inin onayını almış biri olarak tüm vatandaşlarımın takdirini kazanmaya çalışacağım. Aday olduğum günden beri güçlü bir hareket olduk olmaya da devam edeceğiz.

Bize düşen söylediklerimizin takipçisi olmaya devam etmektir. Türkiye Tayyip Erdoğan ve kadrolarıyla, yönetim anlayışıyla yaşamını sürdüremez.

YEREL SEÇİMLERE KADAR...

Kendileri sorunlarımızın nedenidir, sorunların nedenleri olanlardan çözüm beklemek işin doğasına aykırıdır.

Yerel seçimlere kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeli ve halkımızla buluşmaya devam etmeliyiz.

Bu seçimden kendi adıma, beni aday yapan partime ve seçmenlerimize yönelik sayısız dersler çıkarmamız gerekiyor.

Eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız.

Yapılan her şeyde yanlışlar olabilir, o halde yanlışlarımızı düzelteceğiz.

Bize duyulan güvensizlikleri ortadan kaldırmak zorundayız.

Bu süre içinde birbirimize güvenmek en büyük gücümüz olacaktır.

Birbirimize güvendiğimizde çok şeyler yapacağımızı bu seçim göstermiştir. Ülkemizin geleceği için hissettiğimiz kaygıları dünden daha fazla hissetmeye devam etmeliyiz.

Benim gündemim Türkiye'dir. 15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir, 15 milyonda gençlerin payının çok yüksek olduğunu biliyorum.

50 günlük kampanya yerine, 500 ve 5000 günlük kampanyalarla devam edeceğiz.

Bu 50 günlük kampanyada bizlere o sıcaklarda, Ramazan ayında, o meydanlarda beni yalnız bırakmayan yurttaşlarımıza, bayraklarımızı asan gençlerimize, büroşürlerimizi dağıtan kadınlarımıza, bizleri izleyen basın mensuplarına, güvenlik güçlerine ve o esnada çocuğunu uyuturken seçim şarkımızla çocuğunu uyandırdığımız annelerimize, hepsinden özür diliyorum, hepsine teşekkür ediyorum.

41 YIL SONRA 30 BARAJINI GEÇTİK

Aynı kararlılıkla bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğimi bütün milletimize duyurmak istiyorum, söz veriyorum.

Ben korktuğumdan değil, kesin sonucu beklediğim için ekrana çıkmak istemedim. Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Onlar biraz daha oy alsalardı ikinci tura çıkmamız mümkün olurdu.

41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz ama muhalefet partileri onun üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Ben söylememeyim bunu, ayıp olur.

Önümüzde yürü derlerse, ben yürümeye hazırım.

Türkiye'de siyasi yelpazede kim varsa hepsinden oy almışız. CHP'nin full oyu var yüzde 30'un içinde, AK Partililerin oyu var, MHP'liler var, İyi Partililer var.. Bunu büyütmemiz lazım.