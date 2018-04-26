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Muharrem İnce seçim vaatlerine başladı

İnce, henüz adaylığı bile kesinleşmemişken "Beştepe'yi satacağım, Yardımcılarımdan biri Kürt biri Alevi olacak." gibi cümleler kurmaya başladı.

Haber Merkezi | 26.04.2018 - 09:02..
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Muharrem İnce seçim vaatlerine başladı

CHP'nin 24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, mini bir seçim manifestosu açıkladı.

İnce, seçilirse Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni satacağını, Çankaya Köşkü'nde kalacağını söyledi. İnce, Kürtlerden oy alacağından emin.

HER PARTİ TEK ADAYIYLA ÇIKACAK

Ortak çatı aday konusunda anlaşamayan muhalefette her parti tek adayıyla çıkacak. Neredeyse netleşen bu durum sonrası CHP'de adaylık için 4 isim konuşuluyor: Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici ve Özgür Özel.

Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a konuşan İnce'nin vaatlerinden biri "Bir yanına Kürt, bir yanına Alevi Cumhurbaşkanlığı yardımcısı almak."

Muharrem İnce seçim vaatlerine başladı

İnce'nin vaatleri şu şekilde:

KÜRTLERDEN OY ALACAĞIM

"Adayım… Kazanacağıma inanıyorum. Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.

İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.

BİR YANIMA KÜRT BİR YANIMA ALEVİ ALACAĞIM

Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.

BEŞTEPE'Yİ SATACAĞIM

Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim. Beştepe’yi satacağım."

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