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Muharrem İnce: Seçimler için Çarşamba yola çıkıyoruz

Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'yla buluşmadan önce attığı tweetlerde adeta meydan okudu yeniden yola çıkıyoruz dedi.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 18:19..
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Muharrem İnce: Seçimler için Çarşamba yola çıkıyoruz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimleri kaybettikten sonra 81 ili gezeceğini açıklamıştı.

BULUŞMA ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN TWEETLER

Ancak İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'yla 19.00'daki görüşmesinden önce Twitter hesabından paylaşımlar yaparak adeta meydan okudu. Muharrem İnce şunları söyledi: "Bizim verdiğimiz mücadele tek seçimlik bir mücadele değildir, Türkiye hepimizin Türkiye’si olana dek mücadelemiz sürecektir. Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum’dan yola çıkıyoruz."

Muharrem İnce: Seçimler için Çarşamba yola çıkıyoruz

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