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Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitingine katılanlardan bağış kampanyasına para göndermelerini istedi.

Haber Merkezi | 17.05.2018 - 14:14..
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Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

"ATEŞLEYİN BAKAYIM ATEŞLEYİN"

Seçim kampanyasına destek isteyen İnce, "Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatırın." dedi.

İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım VİDEO

KILIÇDAROĞLU 13 BİN TL GÖNDERDİ

Muharrem İnce'nin bağış isteğine ilk destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu İnce’nin seçim kampanyasına 13 bin TL’lik bağış yaptı.

Muharrem İnce seçmenden para istedi: Ateşleyin bakayım

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