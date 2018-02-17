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Muharrem İnce Suriye sınırında

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin'e girilmemesi konusunda uyarılarda bulunduğu dönemde, Muharrem İnce Kilis'e giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Haber Merkezi | 17.02.2018 - 13:15..
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Muharrem İnce Suriye sınırında

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan YPG'li teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, CHP'de kafaları karıştırdı.

TERÖRİSTLERİ MUTLU EDEN SÖZLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekilleri, Mehmetçik'in Afrin'e girmemesi konusunda üst üste açıklamalar yaptı.

Türk askerinin bölgedeki ilerleyişi sürerken yapılan bu açıklamalar, YPG'li teröristlere cesaret verirken, parti içerisinde operasyonda destek veren isimler de var.

Muharrem İnce Suriye sınırında

MUHARREM İNCE SURİYE SINIRINDA

36. Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu'na rakip olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Suriye sınırına giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

İnce, bölgede vatandaşlarla yaptığı görüşmelerin ardından Kilis Valiliği'ne de ziyaret gerçekleştirdi.

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