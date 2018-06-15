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Muharrem İnce Suruç'taki katliam için üzüldüm dedi

Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haber Merkezi | 15.06.2018 - 17:07..
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Muharrem İnce Suruç'taki katliam için üzüldüm dedi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yabancı basın kuruluşlarının muhabirlerinin sorularını yanıtlarken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde PKK'lı teröristlerin AK Partililire saldırarak 3 kişiyi katletmesiyle ilgili soruyu üzüldüm şeklinde yanıtladı.

"SİZ BİZİM HDP'Lİ OLDUĞUMUZU BİLMİYOR MUSUNUZ" DEDİLER, SİLAHLA SALDIRDILAR

AK Partililere silahlarla saldıran teröristlein, saldırı öncesi "Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, burada ne işiniz var" diyerek ateş ettikleri bildirilmişti.

Muharrem İnce Suruç'taki katliam için üzüldüm dedi

İKİNCİ TURA KALIRSA HDP OYLARI LAZIM DİYE, DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETMİŞTİ

HDP'li Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret eden, ardından Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı da evinde ziyaret edeceğini Duyuran İnce'nin, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalırsa HDP oylarını almak istediği biliniyor.

HDP'li siyasetçilerle yakınlaşan İnce'nin, gazetecilerin Suruç'taki katliamla ilgili soruyu "üzüldüm" diyerek kısaca cevaplaması bu açıdan bakıldığında oldukça dikkat çekici hale geliyor.

SURUÇ OLAYLARI İLE İLGİLİ KONUŞTU

İnce Suruç'la ilgili soruya “Üzüldüm. Burada olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntılarını öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bunların olmaması lazım" şeklinde cevap verdi.

Muharrem İnce Suruç'taki katliam için üzüldüm dedi VİDEO

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