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Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce adaylığının açıklanmasının ardından kürsüye çıktı, kendisini "tecrübesiz" diyerek eleştirenlere yanıt verdi: Ben Erdoğan'dan 5 ay daha kıdemliyim.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 10:43..
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Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

CHP'nin kapalı grup toplantısında, cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce ismi için nihai karar verildi. Oy kullanan 110 milletvekilinin tamamı Muharrem İnce ismine oy verdi.

"GEL BURAYA İNCE"

Muharrem İnce adaylığının açıklanmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun "Muharrem İnce, eski bir öğretmen. Gel buraya Muharrem İnce." sözlerinin ardından kürsüye çıktı. Konuşmasına rozetini teslim ederek başlayan ve "Tarafsız olacağım" vurgusu yapan İnce, eleştirilere de cevap verdi.

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce ViDEO

İnce'nin konuşmasından satır başları:

"ROZETİMİ TESLİM EDİYORUM"

"24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'nin değil, sadece bu salondakilerin değil 80 milyonun herkesin AK Partililerin, MHP'nin herkesin, sağcıların solcuların, alevilerin sunnilerin herkesin adayı olacağım. Rozetimi teslim ediyorum. Herkesin adayı olacağım için Türk bayrağı rozeti takıyorum.

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim ViDEO

"BEN DAHA KIDEMLİYİM"

Senin tecrüben yeter mi diyor devleti yönetmeye. Ben milletvekilliğinde Erdoğan'dan 5 ay kıdemliyim. Askere gitseydik örneğin ben çavuş olurdum, o onbaşı.

Ne tecrübesi soruyorsun? 7 vekil var orada, 2003'ten beri aralıksız milletvekili. Grup Başkanvekilliği yapmışım, 16 yıllık vekillik yapmışım. 1 Mart 2003 tezkeresinde oy kullanmış şerefli bir vekilim.

"16 YILLIK VEKİLDEN CUMHURBAŞKANI YAPMAYACAKSINIZ ÖYLE Mİ?"

Bir günlük vekilden başbakan yapmışsınız. 16 yıllık vekilden cumhurbaşkanı yapmayacaksınız öyle mi? İnce diploman var mı diyorsanız, 8 dönem transcriptli var. İstediğiniz zaman görün. Meydanlarda ekonomi, eğitim konuşacağız diye düşünüyorum. Kavga edeceğim, sana iftira atacağız diyorlarsa, daniskasını yaparım, daniskasını. Tercihim birincisi. Siz bunu değil, diğerini yaparsanız, onu da yaparım.

"BEN NİYE CUMHURBAŞKANI OLMUYORMUŞUM"

CHP'ye genel başkan olamadın diyorlar, cumhurbaşkanı mı olacaksın diyorlar. Erdoğan, Beyoğlu'na başkan olamadı, ama cumhurbaşkanı oldu.

Milletvekili olamayan cumhurbaşkanı oluyor da ben niye cumhurbaşkanı olamıyor muşum?

"DERDİMİZ VAR"

Derdimiz, 50+1 seçilmek. Bir derdimiz daha var, o da yönetmek. Yüzde yüzü tarafsız yönetmek görevimiz. Terör nereden gelirse gelsin. İster PKK, ister IŞİD, ister FETÖ.. En kararlı şekilde mücadele edeceğiz. Bu ülkeyi soyanlara, yetimin hakkını yiyenlere Allah'ın huzurunda söz veriyorum sonuna kadar mücadele edeceğiz.

"DİYARBAKIRLI KÜRT ARİF'TEN ETKİLENDİM"

15 yaşındaydım, Diyarbakırlı Ahmet Arif'i tanıdığımda. Hayata sol pencereden bakmamı sağladı. O Diyarbakırlı Kürt Arif'ten etkilenen İnce, 54 yaşında aynı heyeacanı duyuyor ve yaşıyorum.

"BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM"

Bir umudum sizde, sokakta, bakkalda. Bunu başaracağız. Türkiye'nin CHP'ye hiç bu kadar ihtiyacı olmamıştı. Bugün benim doğum günüm, sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geride bıraktım. Kendisini vatana, millete, bayrağa adayan çocuklarımızın ve milletimiz için çalışacağım. "

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

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