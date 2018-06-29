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Muharrem İnce tatile çıkıyor

Muharrem İnce, 24 Haziran'ın sonuçlarından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaşadığı atışmalardan bunaldı, tatile gitmeye karar verdi.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 09:21..
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Muharrem İnce tatile çıkıyor

Muharrem İnce tatile çıkıyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı yenilgiden sonra CHP'liler tarafından partiye lider olarak aday gösterildi. Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturması için eylemler düzenlemeye başladı.

BİRBİRLERİNE CANLI YAYINLARDA CEVAP VERDİLER

Parti tabanında kurultay seslerinin yükselmesiyle Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçip istifa etmeyeceğinin mesajlarını verdi. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İnce ve Kılıçdaroğlu, canlı yayında art arda yaptığı açıklamalarla birbirine göndermelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İnce'nin efsane düellosu VİDEO

İNCE TATİLE ÇIKIYOR

CHP'de yaşanan bu karışıklıkların ardından Muharrem İnce, tatile çıkmaya karar verdi.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili "Sayın İnce başarılı bir performans gösterdi. Kendisine teşekkür etmemiz gerek. Haliyle gerilimi yükseltecek bir ortam yok. Tersine, bu başarıyı daha ileriye götürmeyi istiyoruz. Sayın İnce, seçim sonrasında kısa bir dinlenme ihtiyacı hissetti. Gelecek hafta dönünce buluşacağız." dedi.

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