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Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

Seçim yenilgisinin ardından açıklama yapmak için basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, TRT ekibini toplantı salonundan dışarı çıkardı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 12:30..
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Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yaşadığı yenilginin ardından bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TRT'Yİ DIŞARI ALABİLİR MİYİZ"

Toplantının girişinde İnce, basın mensuplarının karşısına geçerek, "TRT burada mı arkadaşlar" diye sordu. TRT ekibinden gazetecilerin orada olduğunu öğrenen İnce, "TRT'yi dışarı alabilir miyiz. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerini vermeyen TRT'nin burada ne işi var" diye sordu. TRT ekibinin dışarı çıkmasıyla toplantıya devam etti.

YABANCI GAZETECİNİN SORUSUNU YANITLADI

Toplantıda Türkiye karşıtı yabancı gazeteciler de yer aldı. Topantıya TRT'siz devam eden İnce, yabancı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

Muharrem İnce TRT ekibini basın toplantısına almadı

"NEDEN SOKAKLARA DÖKÜLMEDİNİZ SORUSU"

Yabancı gazeteci, CHP'lilerin seçim sonuçlarının ardından neden sokaklara dökülmediğini sordu.

"ONE MİNUTE İNGİLİZCESİYLE YANITLAMAYALIM"

İnce önce sorunun İngilizce olmasından dolayı birisi tarafından Türkçeye çevirilmesini isteyerek, "Sayın Erdoğan gibi soruyu 'one minute İngilizcesi'yle yanıtlamayalım" dedi.

"SOKAKLARA ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL Kİ"

Çevirinin ardından İnce, gazeteciye şu yanıtı verdi: "Elimizde sonuçlar varsa, yenilgili kabul edip etmemek sizin elinizde değil. Yok ben bunu kabul etmiyorum demek demokrasi değil ki, sokaklara çıkmak doğru değil ki. Açık ara bir durum var. Ne yapacaksınız, "Ben kabul etmem" demek olmaz."

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