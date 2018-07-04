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Muharrem İnce Türkiye turuna Erzurum'dan başladı

81 il turuna Erzurum'dan başlayan Muharrem İnce, CHP'nin şehirdeki tek belediyesi olan Çat'a da uğradı.

DHA | 04.07.2018 - 15:44..
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Muharrem İnce, Erzurum'un tek CHP'li belediyesinin olduğu Çat ilçesine gitti. Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç ile birlikte yeni yaptırılan belediye hizmet binasını gezen İnce, 'Kadın Dinlenme Evi'ne girerek, kadınlarla sohbet etti.

"ÇOCUKLAR BENİ ANLIYOR"

Kadınlarla fotoğraf çektiren İnce, daha sonra belediyenin diğer bölümlerinin gezip, yapılan Erzurum işi motifleri çok beğendiğini söyledi. Başkan Kılıç'ın makamına geçen Muharrem İnce, buradaki çocukları yanına çağırarak, bir süre sohbet etti. İnce, çevresinde toplanan çocuklara ilk olarak derslerinin nasıl olduğunu sordu. 'İyi' yanıtını alan İnce, bu kez de "Bedava kekle çay mı istersiniz yoksa uzay ve bilgisayar, bunları mı konuşmak istersiniz?" diye sordu. Çocukların "Uzay ve bilgisayar" yanıtını verdiği İnce, "Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Ben gelecekten umutluyum, çocuklar beni anlıyor" dedi.

Muharrem İnce Türkiye turuna Erzurum'dan başladı

"GENEL BAŞKAN'LA BASIN YOLUYLA KONUŞMAM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Olağanüstü kurultay çağrısı yapmayacağım. Önümüzde yerel seçim var, hazırlıklarını sürdürüyoruz"açıklamasıyla ilgili görüşü sorulan Muharrem İnce, "Bakarız. Şimdi Sayın Genel Başkan ile basın yoluyla konuşmam doğru olmaz, şık olmaz. Kendisiyle konuşurum ben. Doğrusu odur. Bakalım, yarın MYK var. Belki farkı sonuçlar çıkar. Konuşuruz, Sayın Genel Başkan ile bunları değerlendiririz. Medya aracılığıyla konuşmak doğru olmaz. Döndüğümde konuşurum, açıklamaları yaparız" diye konuştu.

Muharrem İnce Türkiye turuna Erzurum'dan başladı



Muharrem İnce Türkiye turuna Erzurum'dan başladı

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