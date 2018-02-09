​CHP Yalova Milletvekili İnce, CHP Sakarya İl Başkanlığı'nın önündeki parkta partililere seslendi.

Bankın üzerine çıkarak, konuşan CHP'li İnce, 3 maddelik parti içi tüzük değişikliği teklifini parti genel merkezine sunacağını belirtip, şunları söyledi:

"100 BİN OY TOPLAYACAĞIM"

"Sakarya'dan açıklamış olayım bunu, parti yönetiminden bekliyorum; çünkü CHP'yi umut yapmak, umutları yeniden yeşertmek 80 milyona fayda sağlayacaktır.

1 hafta 10 gün bekliyorum. CHP'de tüzük değişikliği önerimi 100 bin CHP'linin imzasıyla yapacağım. 1 milyon 300 bin üyemiz var. 100 bin CHP'liden önümüzdeki günlerde başlayacağım toplamaya.

Muharrem İnce: Tüzük değişikliği için oy toplayacağım VİDEO

"2 SEÇİMDE PARTİYİ 1. YAPAMAYAN İSTİFA EDECEK"

3 önerim var. Birincisi, cumhurbaşkanı adayımızı 1 milyon 300 bin üye seçsin; sandığı koyalım, onlar seçsin. İkincisi, imza rezaletini bitireceğiz. Bana yapılan imza rezaletini bitireceğiz. Üçüncü öneri de 2 seçimde partiyi 1'inci parti yapamayan başkan istifa edecek.

Türkiye’de her şeyi bir kişi biliyor. Türkiye sürekli aldatılan bir iktidara, kaybeden bir muhalefet mahkum değildir. Kaybeden muhalefeti de değiştireceğiz, kandırılan iktidarı da değiştireceğiz.



Bunları CHP'nin tüzüğüne yerleştirdiğimizde 80 milyonun gönlüne gireceğiz. Enerjimden, duygularımdan hiçbir şey kaybetmedim, bunu başaracağız."