Muharrem İnce vaatlerini açıklayınca akıllara gelen video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce, seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Seçmenden oy alabilmek için birçok vaat açıklayan İnce, genel seçimlerden önce de halka birçok söz vermişti.

"AK PARTİ YÜZDE 49 ALSIN TAVUK BESLERİM"

Pelin Batu'nun canlı yayın konuğu olan Muharrem İnce, "AK Parti yüzde 49 oy alsın bırakırım. Siyaseti bırakıtım, başka ne yapacağım ki? Giderim kitap okurum, tavuk beslerim köyde" diyerek seçmene söz vermişti.

Muharrem İnce: AK Parti yüzde 49 oy alsın siyaseti bırakırım VİDEO

SEÇİM VAATLERİ

24 Haziran'daki seçimleri kazanması durumunda 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de gençlere 500'er lira dağıtacağını açıklayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kapatacağını söylemişti.

Külliye yerine Çankaya Köşkü'nü kullanacağını açıklayan İnce, ilk 5 bine giren gençlere de burs vereceğini ifade etmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, kredi kartı borçlarının silineceğini Muharrem İnce'den önce açıklamıştı.

CHP'nin vaatleri arasında asgari ücretin 2 bin 200 liraya yükselmesi de var.