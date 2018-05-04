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Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Kılıçdaroğlu'nun "Maliye bilen, bir başarı hikayesi olan, tarafsız cumhurbaşkanı adayı" tarifi Muharrem İnce'ye pek uymuyor.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 08:42..
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Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

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CHP'nin cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce oldu.

"HERKESİ KUCAKLAYACAK"

Adayın ismi netleşmeden önce Kılıçdaroğlu seçilecek adayla ilgili "CHP'li olmayabilir" diyerek  "Siyasal kimliğiyle aday oluyorsa sizi kucaklayamaz." ifadelerini kullanmıştı.

3 ÖZELLİK SAYDI

Hatta Kılıçdaroğlu, bir adım daha ileri giderek CHP’nin adayıyla ilgili üç özellik saymıştı. Ancak bu özellikler Muharrem İnce'ye pek uymuyor.

Kılıçdaroğlu'nun istediği özellikler "Maliye bilen, ekonomiye hakim, kavgacı olmayan, bir başarı hikayesi olan aday".

İNCE KILIÇDAROĞLU'NUN AKLINDAKİ ADAY DEĞİLDİ

Oysa Muharrem İnce'nin tek başarı hikayesi Yalova seçimini kazanması, ekonomiyle ilgili ise herhangi bir birikimi yok. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun aklındaki aday profiline uymadı.

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