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Muharrem İnce yalanlama üstüne yalanlama yapıyor

Muharrem İnce, seçim gecesi 'yaşamadığı' olayları menkıbeler şeklinde anlatan CHP'li seçmenlere şizofren demişti. İnce'nin başı, işte bu şizofrenlerle dertte.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 09:01..
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Muharrem İnce yalanlama üstüne yalanlama yapıyor

Muharrem İnce yalanlama üstüne yalanlama yapıyor

Sözde 6 milyonluk İstanbul mitingi ile 3 milyonluk İzmir mitingine güvenen CHP'li seçmen, İnce'nin olası zaferine öyle bağlandı ki, seçimi kaybetmek akıllarının ucundan dahi geçmedi. Bu durum da beraberinde yenilgiye üretilen bahaneleri, asılsız dedikoduları ve inanılmayacak güçlükteki komiklikleri ortaya çıkarttı.

Muharrem İnce, her gün yalanlama yapmak zorunda kalıyor:

"Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır.

'Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var' diye başlayan tweet, benim hesabımdan atılmamıştır. Bu şekilde başlayan tweet, ekran görüntüsü sahtedir, düzmecedir."

CHP'li seçmeni keklemek o kadar kolay ki

Muharrem İnce yalanlama üstüne yalanlama yapıyor

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