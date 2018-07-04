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Muharrem İnce yeni kampanyasını açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına giren Muharrem İnce, partiyi gençleştirmek için yeni bir kampanya başlatacağını söyledi.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 10:34..
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Muharrem İnce yeni kampanyasını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı seçim yenilgisinin ardından gözünü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna diken Muharrem İnce, seçim sürecinde gidemediği illerden başlayarak teşekkür turuna çıktı.

İlk durağı Erzurum olan Muharrem İnce, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İnce'nin hedefinde yine parti yönetimi vardı.

PARTİDE DEĞİŞİM KAMPANYASI

9 Eylül'de "Türkiye'yi gençlerle yönetelim" kampanyası başlatacağını açıklayan Muharrem İnce, partinin üye sayısını 2 katına çıkaracaklarını, bir sonraki seçimlerde de oy sayısını 2 katına çıkaracaklarını söyledi.

Muharrem İnce yeni kampanyasını açıkladı ViDEO

1 YIL SÜRECEK

9 Eylül'de başlayacak kampanyanın 1 yıl süreceğini sözlerine ekledi.

Muharrem İnce'nin ilk hedefi ise 70 yaşına giren Kemal Kılıçdaroğlu olarak yorumlandı. İnce, 54 yaşında.

CHP Lideri ile arasında yaşanan krizi de değinen Muharrem İnce, ortada karışıklık olmadığını savundu.

Muharrem İnce yeni kampanyasını açıkladı

BAŞKAN İNCE SLOGANLARI

Muharrem İnce konuşmasına devam ederken partililer bir anda "Başkan İnce" sloganları atmaya başladı.

Bir süre devam eden sloganlar, Muharrem İnce'nin uyarısıyla son buldu.

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