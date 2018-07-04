15,495 kez izlendi

Yerli ve Milli Hava Savunma Sistemi: HİSAR

3,936 kez izlendi

Aracın motoruna giren kediyi çıkarmak için miyavladı

1,648 kez izlendi

1,502 kez izlendi

11,308 kez izlendi

1,902 kez izlendi

Osmanlı'da vals esintisi: Yine Bir Gülnihal

1,312 kez izlendi

1 Hadımköy’de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı İstanbul Hadımköy’de bulunan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

2 İran Instagram'ı yasaklayacağını duyurdu Başkent Tahran'daki başsavcılık binasında düzenlediği basın toplantısında Musaddık, ülkede en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram'ın yasaklanacağını söyledi.

3 Temmuz sıcağında kürk çalan Rus turist yakalandı Antalya’nın Kemer ilçesine tatil yapmakta olan Rus uyruklu turist, deri mağazasından 3 bin 500 dolarlık kürk çaldığı gerekçesiyle tutuklandı.

4 Tatilde öğrenci ve ailelere güvenli internet uyarısı Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların internet başında geçirecekleri zamanın artacağını belirten ağ teknolojileri ailelere güvenli internet konusunda ipuçları verdi.

5 ABD’de Trump karşıtı gösterilerde 30 gözaltı ABD'de Trump'ın göçmenlik karşıtı sığınmacı politikalarına karşı gelen göstericiler bir çok yerde protesto düzenledi. Eylemlerde 30 kişi gözaltına alındı.

6 Muharrem İnce yeni kampanyasını açıkladı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk kavgasına giren Muharrem İnce, partiyi gençleştirmek için yeni bir kampanya başlatacağını söyledi.