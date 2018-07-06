Muharrem İnce yerel seçimlerden önce kurultay istiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'den yüksek oy alan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt alınca genel başkanlık medyanın önünde sürdürmeye başladı.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE KURULTAY YAPALIM"

Sözcü gazetesini ziyaret eden İnce, kendisine yerel seçimleri beklmesini, nasıl olsa partisinin başarısız olacağını söyleyenlerin olduğunu anlattı. Vakit kaybetmek istemediğini ifade eden CHP'nin genel başkan adayı "Yerel seçimlerden önce kurultay yapılmalı. Yoksa sıfır çekeceğiz" diyerek genel başkanlık isteğini yineledi.

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