taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.097
USD
4,6054
EURO
5,3859
ALTIN
185,77
PETR
77,3500

Muharrem İnce yerel seçimlerden önce kurultay istiyor

CHP yönetimi "tam mutabakatla" Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduğunu açıkladı. Muharrem İnce parti örgütleriyle yerel seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'nu devirmek için harekete geçti.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 08:54..
  1. Haberler
  2. Politika
Muharrem İnce yerel seçimlerden önce kurultay istiyor

Muharrem İnce yerel seçimlerden önce kurultay istiyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'den yüksek oy alan Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olumsuz yanıt alınca genel başkanlık medyanın önünde sürdürmeye başladı.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE KURULTAY YAPALIM"

Sözcü gazetesini ziyaret eden İnce, kendisine yerel seçimleri beklmesini, nasıl olsa partisinin başarısız olacağını söyleyenlerin olduğunu anlattı. Vakit kaybetmek istemediğini ifade eden CHP'nin genel başkan adayı "Yerel seçimlerden önce kurultay yapılmalı. Yoksa sıfır çekeceğiz" diyerek genel başkanlık isteğini yineledi.

Muharrem İnce: Çıkmışsın yenmiş şarkı versiyonu ViDEO

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'nun karşısına asla aday olmam ViDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

Mahir Ünal: Bedelli çalışmaları süreçler tamamlandıktan sonra

93
Venezuela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

Venezuela'dan ABD'ye Vietnam mesajı

36
Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

Muharrem İnce komplo teorileriyle dalga geçti

67
La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

La Casa De Papel'in İstanbul'u Nesrin oluyor

15
Bacca ve Uribe'ye ölüm tehdidi

Bacca ve Uribe'ye ölüm tehdidi

4
Bursa'da intihar etmek isteyen bir kişi vazgeçirildi

Bursa'da intihar etmek isteyen bir kişi vazgeçirildi

21
Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

Emekli Orgeneral Tolon FETÖ bahanesiyle dolandırıldı

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM