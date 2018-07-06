Muharrem İnce: YSK yanlış karar almadı ya

Bu kez erkek muhabir kadınların tacizine uğradı

1 Muhabir canlı yayında Rus kadınların tacizine uğradı Rusya'da, Dünya Kupası ile ilgili yapılan yayın sırasında iki Rus kadının kendisini öpmesiyle neye uğradığını şaşıran muhabir, Çin'de tartışma konusu oldu.

2 Mukaddes Emanetler emin ellerde Hazreti Muhammed başta olmak üzere, daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyaların yer aldığı Mukaddes Emanetler 501 yıldır büyük bir özenle Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor.

3 AB'nin Türkiye'ye vize şartı Rum medyasında Avrupa Birliği, vizesiz seyahatler için Türkiye'ye "Kıbrıs'ı tanıma" şartı getirdi. Bu şartın yerine geleceğine Rumlar bile inanmadı...

4 Dünya yok olmak üzereyken: Çünkü Biz Karıncayız Hayatta bildiği ve bilmediği şeyler arasında sıkışan Henry’nin, dünyayı kurtarmak için son 144 gününe tanıklık etmeye hazır mısınız?

5 Şizandra meyvesinin mucizevi faydaları Prof. Dr. Erdem Yeşilada son zamanlarda cilde faydaları ile konuşulan şizandra meyvesini anlattı.

6 Muğla'da 'alaca sansar' görüntülendi Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, nesli tehlike altında olan alaca sansar görüldü.