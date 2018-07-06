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Muharrem İnce: YSK yanlış karar almadı ya

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir toplantıda "YSK yanlış bir karar aldı mı?"sorusuna beklediği yanıtı alamayınca, "Almadı ya, nasıl aldı." şeklinde tepki verdi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 14:11..
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CHP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin zaferiyle tamamlanan seçimlerin ardından, sonuçları hala hazmetmeye çalışıyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşma sırasında seçim günü hakkında konuştu.

"ALMADI YA"

İnce, "YSK, geçmişte olduğu gibi mühürsüz oylar geçerli olacak gibi bir yanlış karar aldı mı?" sorusuna CHP'lilerden "Aldı." cevabını alınca, "Almadı ya, nasıl aldı." şeklinde tepki gösterdi.

Muharrem İnce: YSK yanlış karar almadı ya VİDEO

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