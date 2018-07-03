Muharrem İnce'ci CHP'liler sessiz

24 Haziran seçimlerinde bir kez daha aradıkları başarıya ulaşamayan ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunu bir başarı gibi göstermesine kızan CHP'liler seçim sonuçlarından sonra isyan bayraklarını açmış, CHP Genel Merkezi önünde toplanmışlardı.

CHP'liler İnce'yi destekleyenler ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler olarak ikiye bölünmüştü.

İNCE'Cİ CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI AYAKLANDI

Eylemciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık koltuğunu bırakıp Muharrem İnce'ye devretmesini istiyordu. Sosyal medyada büyük yankı bulan bu eylem diğer partililer tarafından destek görmüştü. Ancak "Gezici CHP'lilerin ayaklanması" 24 saat sonra bitti.

KILIÇDAROĞLU YİNE "İSTİFA ETMEM" DEDİ

Yaşanan gelişmelere rağmen canlı yayına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeyeceğinin mesajlarını vermiş, daha sonra İnce ve Kılıçdaroğlu karşılıklı birbirlerine göndermelerde bulunmuştu.

İKİLİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İNCE KAMERALARIN KARŞISINA ÇIKTI

Dün gerçekleştirilen Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin ardından hiçbir açıklama yapılmazken, bugün İnce kameraların karşısına geçti.

İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlığı teklif ederek genel başkanlığı istediğini söyledi.