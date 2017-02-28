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Muharrem İnce'den köprü açılışında köprü eleştirisi

CHP'li vekil Muharrem İnce, Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir köprü açılışında, AK Parti'nin mega projelerini eleştirdi.

28.02.2017 - 23:37
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Muharrem İnce'den köprü açılışında köprü eleştirisi

Muharrem İnce'den köprü açılışında köprü eleştirisi

Çanakkale'nin Biga İlçesi'nde belediyenin yaptığı köprünün açılışında konuşan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Üçüncü Köprü, Çanakkale Boğazı Köprüsü ve diğer mega projeler üzerinden hükümeti eleştirdi.

İNCE: HALA KÖPRÜYLE ÖVÜNÜYOR

Başbakan Yıldırım'a yüklenen İnce, "2017 yılında köprü ile övünüyorsun. Basıyoruz parayı geçiyoruz. Sen mi veriyorsun? İnsanlık uzay madenciliği yapıyor. Bu hala köprü ile övünüyor" dedi.

CHP, bütün mega projelere olduğu gibi Üçüncü Boğaz Köprüsü'ne de karşı çıkmış, inşaatın durması için elinden geleni yapmıştı.

'AK Parti'nin övündüğü' Yavuz Sultan Selim Köprüsü:

Muharrem İnce'den köprü açılışında köprü eleştirisi

Muharrem İnce'nin açtığı köprü:

Muharrem İnce'den köprü açılışında köprü eleştirisi

Muharrem İnce'den köprü açılışında köprü eleştirisi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açılıyor haberi

Muharrem İnce'den köprü açılışında köprü eleştirisi


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