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Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül yüzde 49'un adayı olabilir" önerisine ilişkin konuştu.

02.05.2017 - 15:21
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Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

İKİNCİ BİR EKMELEDDİN VAKASINA...

İnce, Deniz Baykal'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili sözlerine, "İkinci bir Ekmeleddin vakası yaşamak istemiyoruz. Konuşacaklarım var ama şimdilik bu kadar yeter. İkinci bir Ekmeleddin vakasına kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim." dedi.

HEMEN OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI TOPLAYABİLİRLER

Partisindeki olağanüstü kurultay tartışmalarına ilişkin de konuşan İnce, "Arkadaşlarımız kasım ayında olağan kurultay planlıyorlarsa bu teknik olarak, hukuken mümkün değildir. Ama ben onlara bir yol göstereyim; hemen olağanüstü kurultayı toplayabilirler." dedi.

Baykal'dan Abdullah Gül'ün adaylığına yeşil ışık

Muharrem İnce'den Abdullah Gül açıklaması

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