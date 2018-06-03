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Muharrem İnce'den bir selfie krizi daha

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Adıyaman mitinginde kendisiyle selfie çekmek isteyen bir vatandaşı itti.

Haber Merkezi | 03.06.2018 - 12:55..
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, selfie'den kurtulamıyor.

KORUMALAR YETMEDİ, KENDİ İTTİ

Daha önce İzmir mitingi sırasında korumalarının selfie çektirmek isteyen vatandaşı sahneden adeta fırlatmasının ardından İnce de, Adıyaman'da miting için kürsüye çıktığı sırada kendisiyle selfie çekmek isteyen bir vatandaşı elinin tersiyle ittiverdi. İşte o anlar:

Muharrem İnce'den bir selfie krizi daha VİDEO

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Korumalar tarafından sahneden fırlatılan vatandaştan özür dilemek zorunda kalan İnce'nin aynı hatayı Adıyaman'da kendisinin tekrar etmesi dikkat çekti.

Vatandaşı arayarak özür dileyen İnce şöyle konuşmuştu: “Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle.”

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