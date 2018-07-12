Muharrem İnce'den CHP 20'nin altına düşer itirafı

"CHP'nin yenilenmesi lazım" diyen Muharrem İnce, kadroların değişmesi gerektiğini dile getirdi. "Bu tüzük böyle değildi" diyen İnce, "Bu karolar bu tüzüğü bu hale getirdi. Değiştirmeliyiz" dedi.

Muharrem İnce: CHP'de demokrasi var mı? VİDEO

"CHP TÜZÜĞÜ DEĞİŞMELİ"

Muharrem İnce, "CHP'nin Türkiye demokrasisi üzerine söz söyleme hakkı yoktur. Tüzük ortada CHP'nin bu tüzüğünü okuyan biri sende demokrasi var mı der. Bu tüzük değişmelidir." ifadelerini kullandı.

CHP'de kuralların kalmadığını söyleyen İnce, "CHP'de denetim mekanizması yok. CHP'de rikayat, kural demokrasi yok. Bir milletvekilini alıyor diğerini çıkartıyor. Seni alıyor öbürünü koyuyor. Neye göre?" şeklinde konuştu.

"PARTİ 20'NİN ALTINA DÜŞER"

Parti içinde değişimin gelmemesi durumunda zor duruma düşüleceğine belirten İnce, "Parti çok zor günler yaşar. 20'nin altına düşer. Bunu değiştirmemiz lazım. Otobüs gönderen belediye başkanı aday olsa da seçilemez" dedi.