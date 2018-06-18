Muharrem İnce'den cuma namazı gafı

24 Haziran'daki seçimlere kısa bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinglerine devam ediyor.

Mitinglerde muhafazakar kesime sıcak mesajlar veren İnce, bugünkü mitingde bir gafa imza attı.

"BEŞ VAKİT NAMAZ KILMIYORUM"

İnce, "Ben beş vakit namaz kılıyorum falan değilim ama her gün Allah'a şükür, 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Seçim dönemi yaptığım bir iş de değil. Arada bir de sabah namazı kılarım" dedi.

Muharrem İnce: Her gün cuma namazı kılıyorum VİDEO