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Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cezaevinde tutuklu Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra eski bakanlardan Abdullatif Şener'le yemek yedi.

DHA | 09.05.2018 - 15:47..
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Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

CEZAEVİNE GİTTİ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'nın  aralarında bulunduğu partililer ve eski bakanlardan Abdüllatif Şener'le yemek yedi.

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

"1 SAAT GÖRÜŞTÜK"

Meriç Nehri kıyısındaki bir bağ evinde yenilen yemek sırasında gazetecilerin isteği üzerine kısa bir açıklama yapmak için ayrılan İnce, bahçede bulunan bir topa da vurdu.

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

Gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyleyen İnce, görüşmeye ilişkin açıklamasını düzenleneceği mitingde söyleyeceğini kaydetti.

"ADAY OLAN HERKESLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

İnce, şunları söyledi:
"Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum. Dün gece Sayın Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz."

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret



Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

Muharrem İnce'den Demirtaş'a ziyaret

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