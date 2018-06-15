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Muharrem İnce'den evine türbe benzetmesi

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram nedeniyle bulunduğu Yalova Elmalık köyünde açıklamalar yaptı, ziyaretçi çokluğundan bahseden İnce "Evim türbeye döndü." dedi.

DHA | 15.06.2018 - 16:30..
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EVİM TÜRBEYE DÖNDÜ"

"Yoğun mitingler için gerekli enerjiyi nereden alıyorsunuz?" yönündeki soruya İnce, "Enerjinin kaynağı millet. Yani milletin teveccühü bir değişim ruhunu görüyorum sokakta. Bu beni motive ediyor. Allah’a şükür sağlığımız da yerinde ama milletin o motivasyonu olmasa benim de motivasyonum düşer zaten. Olağanüstü bir şey var. Görüyorsunuz. Türbeye döndü evin bahçesi. Türkiye’nin her yerinden gelen insanlar var. Milletin teveccühü" yanıtını verdi.

"Büyük İstanbul Mitingi için öngörünüz nedir?" yönündeki soruyu da yanıtlayan İnce, "Ben 2 milyon diyordum ama 2 milyonu da geçeceğiz. Yani cumhuriyet tarihinin en büyük mitingi olacağını düşünüyorum" dedi.

SURUÇ OLAYLARI İLE İLGİLİ KONUŞTU

Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan İnce, “Üzüldüm. Burada olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntılarını öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Bunların olmaması lazım" dedi.

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