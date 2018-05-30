CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Artvin'de Borçka Belediyesi önünde gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ima ederek, "Meydanları geziyor, Filistin'e destek olacak sözde." ifadesini kullanarak, şunları söyledi:

"İsrail ile gizli anlaşmalar devam ediyor. İsrail'den tohum alma diyorsun alıyor, İsrail'e petrol taşımacılığını yapma diyorsun yapıyor. Filistinli birisi Türkiye'ye gelmek istese vize lazım. İsrailli gelmek isterse lazım değil."

Muharrem İnce'den Gazze vaadi VİDEO



"SEÇİLDİĞİMDE GAZZE'YE GİDECEĞİM"

"Diyoruz ki sen bunların hepsini yapıyorsun senin derdin ne? 'Ben' diyor 'Müslümanlara yardım edeceğim.' Nasıl edeceksin? Miting yaparak ediyormuş. Peki 2013'den bu yana Gazze'ye gideceğini söylüyor. Gidebildi mi? Nereye gittiğini biliyor musunuz? Gazze'ye gidemedi ama Gebze'ye gitti. Devlette devamlılık esastır. Benim ilk göz ağrım, ilk maaş aldığım Borçka'dan sesleniyorum. Allah'ın izniyle milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda Gazze'ye gideceğim."