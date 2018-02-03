Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

CHP Yalova Milletvekil Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Muharrem İnce, partide kaybedenin artık gitmesi gerektiğini söyledi.

PARTİYİ BİRİNCİ YAPAMAYAN İSTİFA ETSİN

İnce, genel başkan seçildiği takdirde, "iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın istifa etmesi" hükmünün tüzüğe eklenmesini önereceğini söyledi.

İLK SEÇİMDE SANDIKTAN ÇIKANLAR

Dünya siyasetinden örneklerle konuşmasına devam eden Muharrem İnce; Yunanistan'da Çipras'ın, Fransa'da Macron'un girdiği ilk seçimi kazandığını hatırlattı.

"8 KERE DENEDİN OLMADI"

Muharrem İnce, seçimde kaybedenlerin gitmesi gerektiğini, dünyadan böyle olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'na "8 kere denedin olmadı" diye seslendi.