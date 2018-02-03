taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

Dünyada seçim kaybeden liderlerin istifa ettiğini hatırlatan Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun koltuktan neden ayrılmadığını sorguladı.

AA | 03.02.2018 - 15:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

CHP Yalova Milletvekil Muharrem İnce, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Muharrem İnce, partide kaybedenin artık gitmesi gerektiğini söyledi.

PARTİYİ BİRİNCİ YAPAMAYAN İSTİFA ETSİN

İnce, genel başkan seçildiği takdirde, "iki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın istifa etmesi" hükmünün tüzüğe eklenmesini önereceğini söyledi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

İLK SEÇİMDE SANDIKTAN ÇIKANLAR

Dünya siyasetinden örneklerle konuşmasına devam eden Muharrem İnce; Yunanistan'da Çipras'ın, Fransa'da Macron'un girdiği ilk seçimi kazandığını hatırlattı.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

"8 KERE DENEDİN OLMADI"

Muharrem İnce, seçimde kaybedenlerin gitmesi gerektiğini, dünyadan böyle olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'na "8 kere denedin olmadı" diye seslendi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: 8 kere denedin olmadı

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

245
İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

55
Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

77
CHP kurultayında tanıdık pozlar

CHP kurultayında tanıdık pozlar

149
Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

45
Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

89
Formula'nın işsiz bıraktığı kızlar feministlere kızdı

Formula'nın işsiz bıraktığı kızlar feministlere kızdı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM