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Muharrem İnce'nin 2018 öngörüsü tutmadı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bundan daha 5 yıl önce içinde bulunduğumuz 2018'de türban takmanın zorunlu olacağını iddia etmişti.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 11:11..
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Muharrem İnce'nin 2018 öngörüsü tutmadı

Bugün meydanlarda "Herkes özgür olacak, başörtülü başörtüsüz ayrımı olmayacak" vaatlerinde bulunan, gittiği her camiden kare kare fotoğrafları medyaya servis eden Muharrem İnce bir dönem AK Parti'nin başörtüsünü zorunlu hale getireceğini savunmuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'nin grup başkanvekili olduğu, 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan Genç Bakış programına konuk olmuş ve AK Parti ve başörtüsü konusu ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Muharrem İnce'nin 2018 öngörüsü tutmadı
Muharrem İnce, kardeşi Meryem Dönmez ile birlikte iftar programına katıldı (ARŞİV)

5 YIL ÖNCEKİ İDDİA YALAN ÇIKTI

Başörtüsü ve türbanın ayrımının bile yapılamadığı ancak serbestisinin tartışma konusu olduğu programda, İnce, halkı bir kesime doğru kışkırtan açıklamalarla dikkat çekiyor.

İnce: AK Parti iktidarda olursa türban zorunlu olacak VİDEO

ŞUAN 2018'DE DEĞİL MİYİZ, NE DEĞİŞTİ

Başörtüsü serbestisinin baş örtme mecburiyetine dönüşeceğini iddia eden İnce, bir de tarih veriyor. 2018'i yarıladığımız şu günlerde, sık sık başörtülü annesiyle poz veren, hatta mitingine başörtülü kardeşini çıkaran İnce'nin tek tutturduğu tahminin AK Parti'nin yine iktidarda olması olduğunu görüyoruz.

Muharrem İnce'nin 2018 öngörüsü tutmadı
Muharrem İnce ve annesi Zekiye İnce

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