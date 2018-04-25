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Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

CHP'de cumhurbaşkanlığı adayı olarak Abdullah Gül'ün adının geçmesi partisinin adayı olmayı hayal eden Muharrem İnce'nin moralini bozuyor.

Haber Merkezi | 25.04.2018 - 09:01..
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Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

Partisinin adayı olmak isteyen Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmüş ancak bu görüşmeden istediği sonucu elde edememişti.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADININ GEÇMESİ

Dün Meclis'te partisinin grup toplantısına katılan İnce, yüz ifadesiyle ve moralsizliğiyle dikkat çekmişti. İnce'nin, bu moral bozukluğunun arkasındaki sebebin Abdullah Gül olduğu ortaya çıktı.

"GÜL MÜ, ERDOĞAN MI DESELER ERDOĞAN DERİM"

Bugün verdiği bir demeçte Abdullah Gül formülüyle ilgili İnce "Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti?" diye sorarak şöyle devam etti: "Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm."

Muharrem İnce'nin Abdullah Gül moralsizliği

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