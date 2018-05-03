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Muharrem İnce'nin adaylık pankartları hazır

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı son saatlerde büyük bir değişiklik olmazsa Muharrem İnce, hatta öyle ki İnce'nin ekibi hazırlıklara da başladı.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 16:34..
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Muharrem İnce'nin adaylık pankartları hazır
Bahadır ÇOLAK / [email protected]

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde AK Parti ile MHP'nin adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, CHP'nin adayının kim olacağı ise son haftaların en çok konuşulan konusu oldu.

ADAY MUHARREM İNCE

Son 2 günde yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının Muharrem İnce olduğunu doğrular nitelikte. Bugün CHP'nin Meclis'teki grup toplantısında adı adaylık için geçen İlhan Kesici "Bana bir mesaj yok ama benim duyduğum kadarıyla Muharrem İnce aday olacak. Ben bir şey açıklamış olmadım, öyle duydum. Sabah İnce'yi telefonla aradım, tebrik ettim. 'Allah mahcup etmesin' dedim. Tahmin ediyorum onun da bilgisi vardı, tebriklerimi kabul etti." diye konuştu.

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu VİDEO

İNCE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Grup toplantısında ön sıralara oturan İnce de yanına gelen isimlerin tebriklerini kabul etti. Muhabirlerin sorularına karşılık ise "Zamanı gelince her şey güzel olacak." diye yanıtladı.

Muharrem İnce'nin adaylık pankartları hazır

PANKARTLAR HAZIRLANIYOR

Öte yandan İnce'nin ekibi de yarın adaylığının açıklanmasından önce pankartları hazırlıyorlar. Pankartların basıldığı matbaadan çekilen fotoğraflar da sosyal medyada paylaşıldı.

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