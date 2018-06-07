Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, dünyanın en büyük rezervlerinin Türkiye'de olduğu bor madenlerinin işlenmesi için yüksek teknolojili üretim tesisinin Balıkesir'de kurulacağını açıkladı.

Fakat Muharrem İnce'nin metin yazarları gündemi takip etmiyor olacak ki Kütahya mitinginde ilginç anlar yaşandı.

İnce, cumhurbaşkanı seçilirse bor madenlerini işleyerek kıymetli hale getireceğini vaat etti.

Muharrem İnce'nin borda devrim olduğundan haberi yok VİDEO

TARİHİ AN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen "Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni"ne katıldı. Törende Çinli Dalian Jinma şirketinin üst yöneticisi Wang Yanhe ile ETİ Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer iş birliği için imza attı.