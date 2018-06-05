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Muharrem İnce'nin 'camileri deterjanla yıkıyoruz' esprisi

Her konuşmasının aralarına espriler serpiştiren Muharrem İnce, bugün Ankara'da yaptığı esprilerle yine güldüremedi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 13:54..
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Muharrem İnce'nin 'camileri deterjanla yıkıyoruz' esprisi

Ankara Eryaman'da seçim aracının üzerinden seçmene seslenen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, esprileri ile CHP'lileri güldürme çabasına devam ediyor.

"EVET CAMİLERİ YIKIYORUZ"

Seçim aracının üzerinde konuşma yaptığı sırada camiden kendisine seslenenlere "Camide siyaset olmaz, gelin buraya." diyen İnce, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP camileri yıkıyor." sözlerini hatırlattı ve şu şekilde devam etti:

"Evet doğru, bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, deterjanla temizliyorlar."

Muharrem İnce'nin camileri deterjanla yıkıyoruz esprisi ViDEO

Muharrem İnce'nin 'camileri deterjanla yıkıyoruz' esprisi

Muharrem İnce'nin 'camileri deterjanla yıkıyoruz' esprisi


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