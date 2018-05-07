Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

"PARTİNİN NEDEN İKTİDAR OLAMADIĞI BELLİ"

Asansöre partililerle birlikte giren Muharrem İnce, asansör ağırlık limitini aşınca yukarı çıkamadı.

"Birinin inmesi lazım" uyarısı üzerine kimsenin tepki vermediğini gören İnce, "Ben ineyim ya ben ineyim" diyerek asansörden indi, ardından "Partinin niye iktidar olamadığı çok belli. Bu kafayla iktidar olmaz. Böyle bir şey olur mu ya?" sözleriyle tepki gösterdi.

İnce'nin tepkisinin ardından partililer asansörden inerek İnce'ye yer verdi.

CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi VİDEO