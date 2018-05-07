taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.250
USD
4,2617
EURO
5,0814
ALTIN
180,04
PETR
75,9500

Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi

Partililerin kalabalık bir şekilde asansöre binmesi, asansörün hareket etmesini engelledi. İnce, uyarısına rağmen asansörden inen kimse olmayınca sinirlendi.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 15:03..
  1. Haberler
  2. Gündem
Muharrem İnce'nin CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Merkezi'ne geldi.

"PARTİNİN NEDEN İKTİDAR OLAMADIĞI BELLİ"

Asansöre partililerle birlikte giren Muharrem İnce, asansör ağırlık limitini aşınca yukarı çıkamadı.

"Birinin inmesi lazım" uyarısı üzerine kimsenin tepki vermediğini gören İnce, "Ben ineyim ya ben ineyim" diyerek asansörden indi, ardından "Partinin niye iktidar olamadığı çok belli. Bu kafayla iktidar olmaz. Böyle bir şey olur mu ya?" sözleriyle tepki gösterdi.

İnce'nin tepkisinin ardından partililer asansörden inerek İnce'ye yer verdi.

CHP Genel Merkezi'nde asansör krizi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
100 bin imza için son iki gün
24 Haziran seçimlerinde, seçmenler tarafından 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.
İmzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerde son durum
100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler arasında Meral Akşener 226 bin imzayla ilk sırada yer alırken, Karamollaoğlu 146 bin, Perinçek ise 60 bin imza toplayabildi.
İzmir'de yol yapım çalışmaları için ağaçlar söküldü
İzmir Karşıyaka'da Doç.Dr. Bahriye Üçok Bulvarı'nda belediye; ağaçları kökünden yok etti.
Erdoğan: Biz o silahları PKK'lıların elinden topladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dağı Barış Ödülleri Töreni'nde Batı'yı eleştirerek PKK'ya gönderilen silahlara değindi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

495
Merkez Bankası'ndan dolara hamle

Merkez Bankası'ndan dolara hamle

281
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

46
Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

50
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

87
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

895
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

228
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM