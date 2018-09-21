Muharrem İnce'nin eski tweeti paylaşılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam ilk maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, büyük bir hezimet yaşadı.

Deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak taraftarlarını üzdü.

Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin kısa sürede büyük başarılara imza atacağını düşünenler, ligde de Avrupa'da da beklediği skoru ve oyunu henüz göremedi.

MUHARREM İNCE'NİN TWEETİ PAYLAŞILIYOR

Fenerbahçelileri kızdırmak için birçok caps yapan rakip takım taraftarlarının favori paylaşımı ise Muharrem İnce'nin eski tweeti oldu.

İnce'nin 2011 yılında oynanan milli maçta attığı tweeti RT eden futbolseverler, adeta Fenerbahçe'nin dün geceki durumunu özetledi.

İşte o tweet: