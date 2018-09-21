taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.27685
Euro
7.4057
Altın
1208.65
Borsa
97606.5
Gram Altın
243.87

Muharrem İnce'nin eski tweeti paylaşılıyor

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den 4 yemesinin ardından sosyal medyada birbirinden komik paylaşımlar yapıldı. Bunlardan biri de Muharrem İnce'nin 2011 yılında Twitter hesabından attığı maç tweetiydi.

Haber Merkezi | 21.09.2018 - 11:59..
  1. Haberler
  2. Spor
Muharrem İnce'nin eski tweeti paylaşılıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam ilk maçına çıkan temsilcimiz Fenerbahçe, büyük bir hezimet yaşadı.

Deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler, sahada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak taraftarlarını üzdü.

Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından Fenerbahçe'nin kısa sürede büyük başarılara imza atacağını düşünenler, ligde de Avrupa'da da beklediği skoru ve oyunu henüz göremedi.

MUHARREM İNCE'NİN TWEETİ PAYLAŞILIYOR

Fenerbahçelileri kızdırmak için birçok caps yapan rakip takım taraftarlarının favori paylaşımı ise Muharrem İnce'nin eski tweeti oldu.

İnce'nin 2011 yılında oynanan milli maçta attığı tweeti RT eden futbolseverler, adeta Fenerbahçe'nin dün geceki durumunu özetledi.

 

İşte o tweet:

Muharrem İnce'nin eski tweeti paylaşılıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

CHP'nin İstanbul adayı: Meral Akşener

107
Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor

284
Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

Cocu'nun mazeretlerinden biri de derbi

162
İsrail Filistin'in vergisine el koyacak

İsrail Filistin'in vergisine el koyacak

53
15 ilde FETÖ soruşturması

15 ilde FETÖ soruşturması

67
Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

Fenerbahçe taraftarı Ersun Yanal'ı istiyor

66
PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

PKK'dan temizlenen Hakkari ve Siirt'te sondaj çalışmaları

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM