taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.250
USD
4,5943
EURO
5,3746
ALTIN
190,87
PETR
75,3700

'Muharrem İnce'nin esprilerini dinlemeye gidiyorlar'

CNN Türk canlı yayınına katılan yazar İdris Kardaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin 'ideolojik zeminden yoksun' olduğunu savundu.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 06:07..
  1. Haberler
  2. Politika
'Muharrem İnce'nin esprilerini dinlemeye gidiyorlar'

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'nin konuklardan akademisyen-yazar İdris Kardaş, Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında şunları söyledi:

"ESPRİ VAR, İDEOLOJİK ZEMİN YOK"

"Elitizmin dışına çıkan bir profil çiziyor; bu önemli. Esprili bir yaklaşımı var. Mitinglere esprilerini dinlemeye gidenler de var. Renk kattığı açık ama şöyle bir sorunu var, ideolojik zemini yok. Bir 'Karaoğlan' Ecevit olamaz. Mitinglerdeki kalabalık yanıltabilir. Muhtemelen de öyle olacak."

'Muharrem İnce'nin esprilerini dinlemeye gidiyorlar'

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

43
Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

34
Yerli silahlar için tanıtım filmleri

Yerli silahlar için tanıtım filmleri

16
Batman'da çatışma: 2 asker yaralı

Batman'da çatışma: 2 asker yaralı

13
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

52
Kendisine para vermeyen oğluna kurşun yağdırdı

Kendisine para vermeyen oğluna kurşun yağdırdı

6
Östersunds hocası Graham Potter İngiltere yolunda

Östersunds hocası Graham Potter İngiltere yolunda

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM