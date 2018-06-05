Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'nin konuklardan akademisyen-yazar İdris Kardaş, Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında şunları söyledi:

"ESPRİ VAR, İDEOLOJİK ZEMİN YOK"

"Elitizmin dışına çıkan bir profil çiziyor; bu önemli. Esprili bir yaklaşımı var. Mitinglere esprilerini dinlemeye gidenler de var. Renk kattığı açık ama şöyle bir sorunu var, ideolojik zemini yok. Bir 'Karaoğlan' Ecevit olamaz. Mitinglerdeki kalabalık yanıltabilir. Muhtemelen de öyle olacak."

'Muharrem İnce'nin esprilerini dinlemeye gidiyorlar'