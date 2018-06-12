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Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

Muharrem İnce, Fetullah Gülen'in iadesi için dosyaların usulüne uygun hazırlanmadığını söylüyordu, Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında bu iddiayı çürüttü.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 09:10..
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Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

Kanal D'de canlı yayınlanan "Kılıçdaroğlu ile Seçim Özel" programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi.

FETÖ ile mücadelede somut bir planlarının olup olmadığı ve Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik ne yapacakları sorulan Kılıçdaroğlu, ABD'nin Gülen'in darbeye ile ilgili talimat vermesiyle ilgili somut bilgi istediğini söyledi.

"DOSYALARA GÖRE İADE EDİLMESİ LAZIM"

Kılıçdaroğlu, Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri incelemek üzere, Adalet Bakanlığı'na giden CHP'li heyetin elde ettiği bilgilere yönelik görüşü sorulması üzerine, şunları söyledi: "Ben dosyalara bakmadım, bana gelen 3 sayfalık bir rapor var. Aynı rapor Sayın Muharrem İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama bunlar çok hayati usul eksiklikleri değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın Gülen'i bize iade etmesi lazım. Amerika'nın ısrarla somut belge istediği ifade edildi. Ben de onu söylüyorum."

MUHARREM İNCE NE DİYORDU

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amerikalıların kendisini aradığını, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için dosyaların usulüne uygun hazırlanmadığını söyleyerek meydanlarda oy istiyordu.

CHP Lideri bu açıklamasıyla İnce'nin sözlerini de boşa çıkardı.

Muharrem İnce'nin Fethullah Gülen iddiası yalan çıktı

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