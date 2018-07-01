Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a röportaj veren CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, İsmail Küçükkaya'ya gönderdiği "Adam kazandı" mesajı hakkında tekrar konuştu.

"ADAM KAZANDI"DAKİ ADAM DOKUNMUŞ

Küçükkaya'ya gönderdiği mesajı 'hatalı' bulan İnce, "Gazeteciye, “Bunu yazma!” demezseniz yazar. Bu kuralı unuttunuz mu?" sorusu üzerine; "Ben gazeteci olsaydım “Tayyip Erdoğan kazandı’ diye mesaj attı İnce” derdim. ‘Adam’ lafını kullanmazdım. Gazeteci gazeteci olsun bir itirazım yok ama insanlığımız da bir kenarda dursun!" ifadelerini kullandı.