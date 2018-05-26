Muharrem İnce'nin geçmişteki sözleri Erdoğan'ı güldürdü

Hatırlanacağı gibi 16 Nisan referandumundan sonra CHP'de kimin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği tartışmaları yaşanmıştı. Tartışmaların en ateşli isimlerinden biri ise parti içinde Kılıçdaroğlu'na yaptığı muhalefetle bilinen Yalova Milletvekili Muharrem İnce olmuştu.

KILIÇDAROĞLU'NU İSTİFAYA DAVET EDİYORDU

İnce, Genel Başkanlık yarışına talip olduğunu bildirerek CHP Genel Başkanı kim olacaksa onun Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini savunmuştu. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ederek daha önce kaybettiği seçimleri hatırlatmıştı.

ERDOĞAN O SÖZLERİ HATIRLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 24 Haziran seçimleri için startı verdiği Erzurum mitinginde İnce'nin Kılıçdaroğlu hakkında söylediği sözleri hatırlatırken kendisini gülmekten alamadı.

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KENDİSİNİ GÜLMEKTEN ALAMADI

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbşakanlığı'na sen aday ol, sen aday olmazsan ben olacağım dedi. Başka ne dedi: Yahu bir girdin seçilemedin, iki girdin seçilemedin, üç girdin seçilemedin, dört girdin seçilemedin, beş girdin seçilemedin. Daha ne diyim ben sana." dedikten sonra kısa bir süre gülmekten kendini alamayarak konuşmakta zorlandı.

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