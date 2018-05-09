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Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

Oy hesabı yaparak cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmeye hazırlanan Muharrem İnce, HDP'den istediği yanıtı alamadı.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 07:21..
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Muharrem İnce'nin HDP planı suya düştü

MUHARREM İNCE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen muhalefet partileri, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'yi ittifakın dışında bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğini ümit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarında HDP'ye özel önem verilmesini istedi.

HDP'nin ittifak dışında kalmasını Meral Akşener'in üzerine yükleyen CHP Lideri, Muharrem İnce'ye de benzer taktiklerden verdi.

Muharrem İnce de bu kapsamda Edirne'ye giderek Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

CHP'LİLER SESSİZCE DİNLEDİ

İnce'nin ziyaretinden önce Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, CHP'lileri üzdü.

İKİNCİ TURDA...

Demirtaş'ın mesajını okuyan Beştaş, "Göreceksiniz 24 Haziran seçimlerinin en güzel sürprizi biz olacağız. ‘İkinci turda kimi destekleyeceksiniz?’ diye soranlara büyük bir özgüvenle şunu söyleyin: ‘Biz ikinci turda da Demirtaş’ı destekleyeceğiz. Peki siz kimi destekleyeceksiniz?’ Buna inanın ve yapalım." ifadelerini kullandı.

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