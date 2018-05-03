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Muharrem İnce'nin ilk işi cuma namazına gitmek olacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın adaylık açıklamasının ardından önce Hacı Bayram Camii'nde cuma namazı kılacak sonra da Ulus'taki 1. Meclis önüne giderek burada konuşacak.

Haber Merkezi | 03.05.2018 - 19:45..
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Muharrem İnce'nin ilk işi cuma namazına gitmek olacak

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine 53 gün kala CHP'ni merakla beklenen cumhurbaşkanı adayı da belli oldu.

ADAY İNCE

Cumhuriyet Halk Partisi, cumhurbaşkanı adaylığı için Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi gösterecek.

Son günlerde adaylık için adı geçen İlhan Kesici CHP'nin Meclis'teki grup toplantısında İnce'yi tebrik ettiğini söylemiş, Muharrem İnce ise uzun süredir katılmadığı grup toplantısına katılarak ön sıralarda kendine yöneltilen tebrikleri kabul etmişti.

AÇIKLANDIKTAN SONRA CUMA NAMAZINA GİDECEK

İnce kulislerinden gelen bilgilere göre, Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı açıklandıktan sonra; ilk durakları Hacı Bayram Camisi olacak.

CHP'nin adayı burada cuma namazı kıldıktan sonra ise Ulus'ta yer alan 1. Meclis binası önüne gidecek ve burada konuşma yapacak.

Muharrem İnce'ye adaylığı soruldu VİDEO

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