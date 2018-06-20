Muharrem İnce'nin imaj düzeltme çalışması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı CHP'nin adayı olan Muharrem İnce, seçim çalışmalarına devam ederken sahneye gelen bir çocuğa "Konuşuyoruz burada, in bakalım. Bak canlı yayındayız, gitti bir dakika" diye kızmıştı.

SAHNEYE ÇOCUK GÖNDERDİLER

Görüntülerin hızla yayılmasından sonra Muharrem İnce'nin Çorlu mitinginde yeni bir imaj çalışması yapıldı.

Miting sırasında, gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Muharrem İnce'nin yanına elinde çiçek olan bir kız çocuğu gönderildi.

YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Ne yaptığının farkında olmayan küçük çocuk, Muharrem İnce'ye 'kendisine söylendiği gibi' çiçeği verip arkasını dönerek gitti.

Bu sırada çocuğun sahneden ayrılmamasını isteyen Muharrem İnce, uğraşlarına rağmen küçük çocuğu yanında tutamadı.

Muharrem İnce'nin değişen çocuk sevgisi VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi haberi