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Muharrem İnce'nin Kanal İstanbul'u durdurma hedefi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul için "Bize ne getirisi olacak, durduracağım" dedi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 21:27..
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Muharrem İnce'nin Kanal İstanbul'u durdurma hedefi

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar da ekranlarda projelerini anlatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'te Seçime Doğru Özel programına katıldı.

"KANAL İSTANBUL'LA NE İŞİMİZ OLUR"

İnce, devam eden projeler ve Kanal İstanbul özelinde şunları söyledi: "Kanal İstanbul işine girişmeyeceğiz. Memleket bu durumdayken Kanal İstanbul'un bize ne getirisi olacak. Şirketler iflas ediyor, memleket batıyor. Ben orada hafriyat mı yapacağım. Ne işimiz olur? Tabi ki durduracağız. "

Muharrem İnce: Kanal İstanbul'u durdurucağız VİDEO

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