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Muharrem İnce'nin kurultay çarkı

Kimsenin ağzından "kurultay" kelimesini duyamayacağını söyleyen Muharrem İnce, 7 gün sonra çark ederek gözünü koltuğa dikti.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 13:11..
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Muharrem İnce'nin kurultay çarkı

24 Haziran seçimlerinde yaşanan hezimet, CHP'de taşları yerinden oynattı.

Seçimlere CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak katılan Muharrem İnce, aldığı seçim yenilgisinden sonra CHP Genel Başkanlığı görevine aday olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na açık bir dille söyledi.

Özel bir yemekte yapılan bu teklifi Kemal Kılıçdaroğlu "siyasi nezaketsizlik" olarak nitelendirdi.

7 GÜN ÖNCE NE DEMİŞTİ...

İnce'nin bu sözleri, sadece 7 gün önce yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

"KURULTAY DUYAMAYACAKSINIZ"

Altan Öymen ve Murat Karayalçın ile bir araya gelen İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız VİDEO

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