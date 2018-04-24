Muharrem İnce'nin morali bozuk

Renault'un başarılı satış rakamlarında ve marka algısının güçlenmesinde hiç şüphesiz ki Laurens Van Den Acker'in rolü büyük...

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Dünyanın en çok kazanan 20 futbolcusu

France Football ve AFP, 2017-2018 sezonunda dünyada en çok kazanan futbolcuları açıkladı. Maaş, reklam gelirleri ve diğer tüm gelirleri toplamında yıllık en çok para kazanan 20 futbolcusu..