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Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

Derdinin Türkiye olduğunu ifade eden İnce, "Helalinden yüzde 31'imiz var, bu 31'i 51 yapabiliriz" diye konuştu.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 09:24..
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Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

24 Haziran seçimlerinde milletin tercihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olunca CHP'de liderlik krizi çatlak verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kılıcını çeken Muharrem İnce, en kısa sürede kurultayın toplanmasını istiyor.

Teşekkür mitingleri adı altında 81 ili gezeceğini açıklayan Muharrem İnce, ziyaretlerinde sürekli CHP Lideri'ni hedef almaya başladı.

HELALİNDEN 31'İMİZ VAR

Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj veren İnce, derdinin polemik değil Türkiye olduğunu belirterek "Helalinden bir yüzde 31’imiz var, bu 31’i 51 yapabiliriz. Bu umudu tüketmemek lazım, yok etmemek lazım." dedi.

Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51

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"GENEL BAŞKANA TEKLİFİMİ YAPTIM"

Muharrem İnce, şunları söyledi: "Derdim bir polemik değil, koltuk değil, derdim Türkiye. Helalinden bir yüzde 31’imiz var, bu 31’i 51 yapabiliriz. Bu umudu tüketmemek lazım, yok etmemek lazım. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Sayın Genel Başkan’a bir teklif yaptım. Bu yaptığım teklifi, örgütün kamuoyunun bilmemesi doğru olmaz. O zaman kapalı kapılar ardında bir pazarlık olurdu. Benim derdim bir pazarlık değil. Ben Türkiye’nin bir gerçeğini önce Sayın Genel Başkan’a aktardım. Sonra bu teklifi kamuoyu ile paylaştım. Örgütümüzün, yurttaşlarımızın bunu bilmeye hakkı var. Yani 4,5 milyon insan CHP’ye oy vermemiş ama cumhurbaşkanı adayına oy vermiş. Bu insanların bunu bilmeye hakkı var."

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