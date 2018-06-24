Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT'ye saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Yalova'daki Saffet Çam Ortaokulu'nun 1'inci katındaki 118 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Ardından kameralara dönerek açıklama yaptı. İnce'yi takip eden gazeteciler arasında TRT'den Muhabir Halit Yılmaz ve Kameraman Nurdoğan Süer de vardı.

SÖZLÜ VE FİZİKİ SALDIRI

Cumhurbaşkanı adayı İnce, dışarı çıkmak için merdivenlere yöneldi. Arkasında TRT ekibi vardı. Tüm gün sözlü tacize uğrayan TRT ekibi, burada da fiziki saldırıya uğradı. Saldırıya karşılık vermeyen TRT ekibinin kamerası o sırada kırıldı.

Muharrem İnce'nin oy kullandığı okulda TRT ekibine saldırı VİDEO

ŞİKAYETTE BULUNULDU

TRT ekibi yaşanan çirkin saldırı sonrası şikayette bulundu. Emniyet, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.